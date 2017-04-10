FETÖ'nün askeri yargıda düşük sicille tasfiye oyunu

İddianamede, sözde sıkıyönetim görevlendirme listesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı emrine alınanların tanık sıfatıyla verdikleri ifadeler yer aldı.

Buna göre, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde askeri hakim olarak görevli tanık Hüseyin Tanfer Ayhan, kendisinin MSB emrine alınmasına şaşırmadığını belirterek, meslek hayatı boyunca FETÖ tarafından çeşitli şekillerde mağdur edildiğini kaydetti.

Ayhan, 2008 yılında askeri hakimliğe girebilmek için sağlık raporu almak amacıyla Ankara Mevki Asker Hastanesine başvurduğunu, burada görevli dahiliye-göğüs cerrahisi doktorunun kendisine askerliğe elverişli olmadığını söylediğini, bunun üzerine baştabibe durumu anlatması ve itiraz etmesi sonucu tomografi çektirdiğini aktardı.

Çekilen tomografi sonucunda hiçbir sağlık probleminin olmadığının anlaşıldığını anlatan Ayhan, aynı doktorun kendisine "görevini yapar" şeklinde rapor verdiğini bildirdi. Ayhan, kendisi gibi sağlık muayenesine giden iki askeri hakim adayını hastanede elediklerini belirtti.

Ayhan, 11 Haziran 2009 tarihinde askeri hakim teğmen olarak atandığını belirterek, 2010 Aralık ayına kadar MSB'de askeri hakimlik stajı yaptığını ifade etti. Staj süresince ve sonucunda personel meslek eğitim şube müdürü hakim Binbaşı İsmail Karataş'ın kendisine düşük sicil verdiğini öğrendiğini kaydeden Ayhan, Karataş'ın 15 Temmuz sonrasında ihraç edildiğini hatırlattı.

Kendisi gibi düşük sicil verilen iki askerin de terör örgütünce hazırlanan sözde sıkıyönetim listesinde MSB emrine atandıklarına dikkati çeken Ayhan, bu nedenle daha o tarihlerde bu şekilde çalışmaların yapıldığını düşündüğünü aktardı.

Mevzuat değişikliği ile ABD'ye gidişin önü açılmış

Ayhan, 30 Ağustos 2013 tarihinde Adana Askeri Mahkemesine atandığını, burada görev yapan hakim Üsteğmen Tufan Önsipahioğlu'nun yüksek dil puanı almasına rağmen ABD’deki kursa gidecekken yapılan mevzuat değişikliği ile Genelkurmay Adli Müşavirliğinde görevli Ali Fuat Bahçavan’ın ABD'ye gitmesinin önünün açıldığını ifade etti.

Bahçavan’ın da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiğini hatırlatan Ayhan, kendi tayinleri ve diğer askeri hakim tayinleri gözetildiğinde tayin şubede çalışan tayin subaylarının da FETÖ/PDY mensubu olabileceklerini kaydetti.

Ayhan ifadesinde "FETÖ/PDY mensuplarının başarılı olmaları durumunda MSB emrine atanan kendisi gibi askeri hakimleri infaz edeceğini düşündüğünü" belirtti.