FETÖ'nün astsubay yapılanması soruşturmasında 15 deniz astsubayı hakkında gözaltı kararı verildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay yapılanmasına yönelik soruşturmada, 15 deniz astsubayı ile bu kişilerin yöneticisi konumundaki bir öğretmen hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın koruma ekibinden olan ve bir önceki operasyonda yakalanarak tutuklanan Astsubay Rıza Asal ile irtibatları tespit edildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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