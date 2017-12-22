FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi fotoğraflara yansıdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesiyle ilgili detaylar anlatıldı.

İddianamede, havalimanındaki güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen fotoğraflara yer verildi.

Buna göre, 15 Temmuz 2016'da askerlerin içinde bulunduğu araçların saat 00.40'ta Ataturk Havalimanı'nın giris yoluna yöneldiği, 00.48'de bir tankın havalimanı baglantı yolunu trafige kapattıgı, sonrasında başka bir tank ve askeri araçların da buraya geldiği, 01.01'de de hareketlenen tankların giris kapısına gittikleri görünüyor.

Havalimanının giriş kapısında askerlerin girmesiyle yaşanan hareketlilik ve askerlerin hava kontrol kulesini işgal girişimi fotoğraflara yansıyor.

Fotoğraflarda, havalimanı kontrol kulesi giris kapısının onunde siyah bereli tankcılar ile kompozit baslıklı askerlerin birbirleriyle konustukları, daha sonra da siyah bereli askerlerin ayrıldıkları gorulüyor.

Şüphelilerden eski Albay Mustafa Kol ve bazı askerlerin 2 polis memuruyla turnikelerden geçerek kuleye girdiği, burada calısan personelin kartıyla actıkları kapıdan da kuleye cıktıkları yer alıyor.

Fotoğraflarda, şüpheli askerlerin saat 01.00'de kulenin kapısını kapattıkları ve dısarıya ıkmak isteyen kule personeline izin vermedikleri görülüyor. Kuledeki askerlerin saat 01.31.21 ve 01.33.31'de ellerinde silahlarıyla kapıya dogru siper alarak bekledikleri yer alıyor.

- Özel harekat ekiplerinin operasyonu

Olay günü saat 01.42.13'te kule kapısında bekleyen polislerin yanına ozel harekat polisinin geldigi, 02.04.59'da şüpheli askerlere operasyon yapacak ozel harekat polislerinin kuleye geldikleri kamera görüntülerine yansıyor. Polislerin saat 02.28'de kapıyı kırarak askerlerin bulundugu alana girdikleri, şüpheli Yusuf Yenihayat'ın ise polislere silah dogrulttugu görülüyor.

Merdivenlerden saat 02.30'da calısanların bulundugu alana kacan askerlere, teslim olmaları yonunde konusma yaptıgı anlaşılıyor.

- Şüphelilerin etkisiz hale getiriliş anı

Sonrasında etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan askerlerin sivil kıyafet giydirilerek kuleden cıkarılıs görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyor.

Görüntülerde ayrıca şüpheli Yusuf Ozdemir ve beraberindeki askerlerin dıs hatlar terminaline gittikleri ve pasaport kontrol noktasında polislerin başında bekledikleri yer alıyor.

Havalimanında aprona giren şüpheli askerlerin buradaki bazı yolculara konuşma yaptığı, bazı polislerin silahlarına el koyduğu, saat 02.03'te vatandasların askerleri ikna ederek ve zorlayarak araclarına bindirmeye calıstıgı görülüyor.

Söz konusu görüntülerde ayrıca iki helikopterin havalimanındaki hareketliliğine de yer veriliyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iniş anı görüntülerde

Devlet Konukevi apron tarafında yer alan kamera görüntülerine ayrıca saat 03.45'te Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ataturk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelisi ve vatandaşların Erdoğan'ı karşılaması yansıyor.