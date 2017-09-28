FETÖ'nün Bahriye'deki en gizli yapılanması deşifre oldu

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda FETÖ’cü askerlerin mahrem imamlığını yapan kozmik kadroda 18 sivil imam yer alıyor. Baş imam ise Özkan Turhan

Sabah, 15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol oynayan FETÖ'nün gizli Bahriye yapılanmasını açıklıyor. Darbe gecesi ağırlıklı olarak Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki darbeci askerlerin mahrem imamlığını yapan bu kozmik kadronda tam 18 sivil imam yer alıyor.

AMİRALLERİ KAÇIRAN KOZMİK EKİP

İddianameye göre, çoğunluğu öğretmen olan ve kod isim kullanan imamların başında, darbenin deniz kuvvetleri boyutu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in adını verdiği Özkan Turhan geliyor. Mithat kod adlı Turhan'ın dışındaki diğer önemli imam ise İmren'in abisi pozisyonundaki Oktay Aygün. Aygün'ün kod adı Kamil. İddianameye göre Aygün, Hayrettin İmren'in diğer mahrem abilerle görüşmesini sağlayan isimdi.

İddianameye göre 18 kişi arasındaki önemli imamlardan biri de Mert kod adlı Yakup Dalkılıç. Dalkılıç, darbeci amiral Nazmi Ekici'in abisi konumunda... Dalkılıç için, "Mithat kod isimli şüphelinin verdiği talimatla 11 Temmuz 2016'da darbeci amiral Hayrettin İmren ile birlikte Ümraniye'deki bir evde darbeyi planlayıp yönlendiren şüphelilerden Amiral Ömer Faruk Harmancık ile 15 darbe toplantısına katıldığı, darbe girişimi sonrası kaçan amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Ayhan Bay'ın saklanmalarını sağladığı" belirtiliyor.

Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, darbeci 3 amiralin Kocaeli'nden İstanbul'a kaçırılışını Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarıyla ortaya çıkardı. İddianamede, PTS kayıtlarına göre 9 Ağustos 2016'da amirallerin hangi araçla nerelerden geçerek İstanbul'a getirildiği ayrıntılarıyla açıklanıyor.

İŞTE O İMAMLAR

Mahrem imamlar kadrosunun diğer bazı isimleri ve eylemleri ise şöyle:

Ümit Kol: Kod adı İlhan. Nazmi Ekici'yi Anıtpark civarındaki evden alarak kendi evine götüren, Hayrettin İmren ve Ayhan Bay'la birlikte saklayan isim.

Emrah Çoban: Kod adı Levent. Hayrettin İmren ve Ayhan Bay'ı İstanbul'a götürüp sakladı.

Hasan Altuntepe: Kod adı Bekir. Firari. İstanbul'da Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulları'ndan sorumluydu.

Mustafa Zümre: Serdar kod adını kullanıyor. İmren ve Ekici'nin saklandığı evi kiraladı. Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri'nde boğuldu.(Sabah)