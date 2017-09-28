Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün Bahriye'deki en gizli yapılanması deşifre oldu

15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol oynayan FETÖ'nün gizli Bahriye yapılanması deşifre oldu.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gölcük Donanma Komutanlığı’nda FETÖ’cü askerlerin mahrem imamlığını yapan kozmik kadroda 18 sivil imam yer alıyor. Baş imam ise Özkan Turhan
 
Sabah, 15 Temmuz darbe girişiminde kilit rol oynayan FETÖ'nün gizli Bahriye yapılanmasını açıklıyor. Darbe gecesi ağırlıklı olarak Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki darbeci askerlerin mahrem imamlığını yapan bu kozmik kadronda tam 18 sivil imam yer alıyor.
 
AMİRALLERİ KAÇIRAN KOZMİK EKİP
 
İddianameye göre, çoğunluğu öğretmen olan ve kod isim kullanan imamların başında, darbenin deniz kuvvetleri boyutu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in adını verdiği Özkan Turhan geliyor. Mithat kod adlı Turhan'ın dışındaki diğer önemli imam ise İmren'in abisi pozisyonundaki Oktay Aygün. Aygün'ün kod adı Kamil. İddianameye göre Aygün, Hayrettin İmren'in diğer mahrem abilerle görüşmesini sağlayan isimdi.
 
İddianameye göre 18 kişi arasındaki önemli imamlardan biri de Mert kod adlı Yakup Dalkılıç. Dalkılıç, darbeci amiral Nazmi Ekici'in abisi konumunda... Dalkılıç için, "Mithat kod isimli şüphelinin verdiği talimatla 11 Temmuz 2016'da darbeci amiral Hayrettin İmren ile birlikte Ümraniye'deki bir evde darbeyi planlayıp yönlendiren şüphelilerden Amiral Ömer Faruk Harmancık ile 15 darbe toplantısına katıldığı, darbe girişimi sonrası kaçan amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Ayhan Bay'ın saklanmalarını sağladığı" belirtiliyor.
 
 Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, darbeci 3 amiralin Kocaeli'nden İstanbul'a kaçırılışını Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarıyla ortaya çıkardı. İddianamede, PTS kayıtlarına göre 9 Ağustos 2016'da amirallerin hangi araçla nerelerden geçerek İstanbul'a getirildiği ayrıntılarıyla açıklanıyor.
 
İŞTE O İMAMLAR
 
Mahrem imamlar kadrosunun diğer bazı isimleri ve eylemleri ise şöyle:
 
Ümit Kol: Kod adı İlhan. Nazmi Ekici'yi Anıtpark civarındaki evden alarak kendi evine götüren, Hayrettin İmren ve Ayhan Bay'la birlikte saklayan isim.
 
Emrah Çoban: Kod adı Levent. Hayrettin İmren ve Ayhan Bay'ı İstanbul'a götürüp sakladı.
 
Hasan Altuntepe: Kod adı Bekir. Firari. İstanbul'da Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulları'ndan sorumluydu.
 
Mustafa Zümre: Serdar kod adını kullanıyor. İmren ve Ekici'nin saklandığı evi kiraladı. Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç Nehri'nde boğuldu.(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ukrayna'da askeri mühimmat deposunda patlama

Ukrayna'da askeri mühimmat deposunda patlama

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

Bu çizimde kaç bacak görüyorsunuz?

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

Müthiş değişim! Tam 20 yıl uğraştı...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA