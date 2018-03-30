FETO’nün Balkan abileri paketlendi
MİT, FETÖ’nün Türkiye’den Batı’ya kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına operasyon yaptı, 6 örgüt mensubu saklandıkları inlerinde yakalandı. Elebaşı teröristlerin, para akışını da kontrol ettiği öğrenildi.
- MUAMMER BAŞKAN
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ/PDY’nin Balkan yapılanmasına ağır darbe vurdu. Daha önce Malezya, Suudi Arabistan, Gürcistan, Pakistan ve Endonezya’da düzenlediği operasyonlarla FETÖ örgütünün firari sanıklarını Türkiye’ye getiren MİT; dün de Balkanlardan 6 örgüt mensubunu Türkiye’ye getirdi. İlk kez bir Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen bu operasyonun Türkiye istihbaratıyla işbirliği yapan başka ülkelerde de devam edeceği belirtiliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye’ye getirdi.
ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİLER
MİT’in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye’de aranan FETÖ/PDY’nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Aralarında FETÖ’nün Kosova’daki önemli ismi Mustafa Erdem’in de yer aldığı Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi. FETÖ/PDY mensuplarının adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.
BATIYA MİLİTAN KAÇIRIYORLARDI
Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün Kosova yapılanmasının yönetildiği Mehmet Akif Koleji’ne düzenlenen operasyonla ele geçirilen 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD’ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi. Şüphelilerden Hasan Hüseyin Günakan’ın aynı zamanda Bylock kullanıcısı olduğu, FETÖ mensuplarının Türkiye ve Avrupa’da bulunan örgüt mensupları arasında hala finansal trafiği düzenleyerek örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları da öğrenildi. Güvenlik birimleri, Cihan Özkan’nın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya’ya aktardığını tespit etmişti.
PARA AKIŞI SAĞLADILAR
Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadı. MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirilenlerden Günakan, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olarak bilinen elebaştı. Diğer isimlerin de FETÖ/PDY’nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu bildirildi.
Osman Karakaya’nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi.
KAÇMAKLA DA KURTULAMADILAR
Kosova'da yakalanan altı ismin hepsinin de, pasaportlarındaki Türkiye’den çıkış tarihlerinin 17-25 Aralık’tan sonra olması dikkat çekti. Kosova’nın vize kolaylığını fırsat bilen çok sayıda FETÖ mensubu firari asker, polis ve savcının bu ülkede olduğu da öğrenildi.
- CİHAN ÖZKAN: Mehmet Akif kolejinde öğretmen olarak çalıştığı şeklinde kaydı bulunuyor. 12.08.2015 tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanından çıkış yapmış.
- KAHRAMAN DEMİREZ: Kapatılan şirket çalışanı kaydı bulunuyor. Avustralya, Bosna Hersek, Kosova’da PDY FETÖ ile iltisaklı olduğu şeklinde kaydı var. 12.10.2015 tarihinde Atatürk Havalimanından çıkış yapmış.
- MUSTAFA ERDEM: Bankasya’da artış gösteren kaydı var. Avustralya, Bosna Hersek, Kosova’da PDY/FETÖ ile iltisaklı olduğu şeklinde kaydı bulunuyor. 16.08.2015 tarihinde Edirne İpsala’dan çıkış kaydı var.
- YUSUF KARABİNA: Bankasya kaydı mevcut. Avustralya, Bosna Hersek, Kosova’da PDY/FETÖ ile iltisaklı olduğu şeklinde kaydı var. 02.08.2015 tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanından çıkış yapmış.
- HASAN HÜSEYİN GÜNAKAN: ByLock kaydı ve Bankasya kaydı var. 09.08.2015 tarihinde Edirne Kapıkule’den çıkışı gözüküyor.
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