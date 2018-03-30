FETO’nün Balkan abileri paketlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ/PDY’nin Balkan yapılanmasına ağır darbe vurdu. Daha önce Malezya, Suudi Arabistan, Gürcistan, Pakistan ve Endonezya’da düzenlediği operasyonlarla FETÖ örgütünün firari sanıklarını Türkiye’ye getiren MİT; dün de Balkanlardan 6 örgüt mensubunu Türkiye’ye getirdi. İlk kez bir Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen bu operasyonun Türkiye istihbaratıyla işbirliği yapan başka ülkelerde de devam edeceği belirtiliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye’ye getirdi.

ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİLER

MİT’in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye’de aranan FETÖ/PDY’nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Aralarında FETÖ’nün Kosova’daki önemli ismi Mustafa Erdem’in de yer aldığı Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi. FETÖ/PDY mensuplarının adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.

BATIYA MİLİTAN KAÇIRIYORLARDI

Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün Kosova yapılanmasının yönetildiği Mehmet Akif Koleji’ne düzenlenen operasyonla ele geçirilen 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD’ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi. Şüphelilerden Hasan Hüseyin Günakan’ın aynı zamanda Bylock kullanıcısı olduğu, FETÖ mensuplarının Türkiye ve Avrupa’da bulunan örgüt mensupları arasında hala finansal trafiği düzenleyerek örgütü ayakta tutmaya çalıştıkları da öğrenildi. Güvenlik birimleri, Cihan Özkan’nın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya’ya aktardığını tespit etmişti.

PARA AKIŞI SAĞLADILAR

Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadı. MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirilenlerden Günakan, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olarak bilinen elebaştı. Diğer isimlerin de FETÖ/PDY’nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu bildirildi.

Osman Karakaya’nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi.

KAÇMAKLA DA KURTULAMADILAR