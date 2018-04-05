FETÖ'nün Balkan yapılanması soruşturmasında 6 ilde soruşturma

MİT'in, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına yönelik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 6 farklı ilde soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, MİT tarafından yakalanan ve Türkiye'ye özel uçakla getirilen örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemleri gerçekleştirilen şüpheliler ile ilgili adli işlemler sürerken, şüpheliler hakkında 15 Temmuz darbe girişimin ardından birçok ildeki başsavcılıklarca tek tek soruşturma açıldığı ve firari oldukları için haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında örgüte yönelik açılan soruşturmalar şöyle:

''Şüphelilerden Osman Karakaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Mustafa Erdem hakkında ise hem Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Cihan Özkan hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Yusuf Karabina hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, şüpheli Hasan Hüseyin Demir hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ve şüpheli Kahraman Demirez hakkında ise Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma var.''

Kosova'dan getirilen 6 şüpheli hakkında Balkan yapılanmasına ilişkin soruşturma ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.

Savcılığın, şüpheliler hakkında daha önce diğer savcılıklarca açılan örgüte yönelik soruşturma ile ilgili bilgi istediği öğrenildi. Savcılıkça ayrıca şüpheliler hakkında bilgi ve belge toplamak için ilgili kurumlara da yazı yazıldığı belirtildi.