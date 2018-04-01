FETÖ'nün Balkan yapılanmasının kodları çözüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına ilişkin operasyonuyla örgüte ağır bir darbe daha indirdi.

MİT'ten FETÖ/PDY'nin tepe kadrosuna ağır darbe

MİT tarafından yakalanan ve örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. Şüphelilerin soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılıyor. Savcılığın talimatı doğrultusunda şüphelilerin ifade işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.

TEM Şube Müdürlüğünce, bu soruşturmaya yönelik özel ekip oluşturulduğu, bu ekibin MİT ve emniyetin istihbarat birimleriyle koordineli çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca, çalışma kapsamında, şüpheliler hakkında Türkiye genelinde ilgili tüm kurumlarla yazışmalar yapıldığı, örgüt içerisindeki pozisyonları ve eylemlerinin detaylı incelendiği ifade edildi.