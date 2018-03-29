Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün Bando Okulları davasında karar: Halil Birer, ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa müebbet hapis cezası

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Bando Okulları Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen davada, darbe gecesi, askerlere 2 bin G3 mermisi, 100 şarjör ve miğfer dağıtma emri vermekle suçlanan eski okul komutanı Halil Birer, ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, avukatların esas hakkındaki savunmalarını bitirmesinin ardından sanıklara son sözlerini sordu. Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini istedi.

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski okul komutanı Halil Birer'e ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Erhan Dokur, Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk ise müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, 6 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti. 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ersan İlyasova, FETÖ´cü Enes Kanter´i böyle yere serdi

Ersan İlyasova, FETÖ´cü Enes Kanter´i böyle yere serdi

İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

İsyan çıktı! Karakolu ateşe verdiler

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

Samsun'un yeni stadı dünyanın en iyileri arasında

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA