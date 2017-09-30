FETÖ'nün 'Batı Karadeniz emniyet' yapılanması deşifre edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi kapsamında tutuklanan ve aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 73 tutuklu sanık hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün "Batı Karadeniz emniyet" yapılanması deşifre edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Çiğdem Erdoğdu tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 330 sayfalık iddianamede, tutuklu 73 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi.

FETÖ/PDY'nin ülke genelinde bölgelere ayrıldığı, her bölgeye bağlı alt bölgelerin oluşturulduğu, Zonguldak il yapılanmasının da Marmara Bölgesi'ne bağlı Batı Karadeniz olarak adlandırıldığı belirtilen iddianamede, bölgenin Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu illerini kapsadığı, Batı Karadeniz sorumlusuna bağlı "bölge imamı", "bölge imam yardımcısı", "il imamları", "il imam yardımcıları" ve "ilçe imamları" olarak yönetici konumunda hiyerarşik bir yapının oluşturulduğu, bu yapıda emniyet mensuplarının yönetici konumundaki imamlara bağlı faaliyet yürüttüğü vurgulandı.

İddianamede, tutuklu "Sadık" kod adlı Ahmet Erdoğan'ın 2012 yılından darbe teşebbüsünden sonra gözaltına alındığı tarihe kadar "Marmara Bölgesi imamı'na bağlı "Batı Karadeniz Bölgesi akademili emniyet mensubu" kişilerin imamı olduğu anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Bu şahsın tutuklu 'Serdar' kod adlı Sedat Alperen'in yardımcısı olduğu, tutuklu Bolu imamının 'Kemal' kod adlı Ali Aktaşoğlu, firari Düzce imamının 'Murat' kod adlı Mustafa Özşahin, tutuklu Karabük imamının 'Alper' kod adlı Alpaslan Gürel, tutuklu Bartın imamının 'Yusuf' kod adlı İbrahim Çelik oldukları anlaşılmıştır. 'Akademili rütbeli emniyet yapılanması Zonguldak il imamı'nın ise 2014 yılı Haziran ayına kadar 'Akif' kod adlı tutuklu Mustafa Tunç, 2014 yılı Haziran ayından 2015 yılı Şubat ayına kadar 'Salih' kod adlı tutuklu 'Orhan Küçük, 2015 yılı Şubat ayından sonra 'Mahir' kod adlı Turan Arslan olduğu ve bu imama bağlı 'Hasan' kod adlı tutuklu Hüsnü Sarı, il imam yardımcısı ile akademili komiser yardımcılarından sorumlu il imam yardımcısının 'Selçuk' kod isimli tutuklu Savaş Kasap'ın yer aldıkları görülmüştür."

İddianamede, etkin pişmanlıktan faydalanan "Batı Karadeniz Bölgesi akademili emniyet mensubu" kişilerin imamı olduğu belirlenen Ahmet Erdoğan'ın ifadeleriyle ilgili şu bilgiler yer aldı: "FETÖ/PDY yapılanmasının dini bir cemaat olmasından dolayı kendisinin bu yapı içerisinde yer aldığını, şahsın eylemleriyle hiyerarşik olarak kendisinin alt kısmında bulunan kişilerle ilgili bilgiler verdiği ancak kendisinin bağlı olduğu örgütün yapısının tamamen deşifre edilmesine ve üst yöneticileri hakkında bilgileri gizlediği, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün kritik ve önem arz eden İstihbarat, TEM, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürleri ile Akademili Emniyet Personeli imamı ile birlikte Zonguldak ilinde kendisi bizzat toplantılar yapmıştır. Toplantıların mahiyetiyle ilgili herhangi bir bilgi edinilememiştir. İllegal olarak Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde FETÖ/PDY'ye müzahir görevliler tarafından personellerin atamalarının bizzat örgüt tarafından Marmara Bölgesi sorumlusuna iletilerek alınan direktifler doğrultusunda personellerin atamalarının yine emniyet müdürlüğü içerisinde yer alan örgüt mensupları tarafından yürürlüğe konulduğu görülmüştür. 17/25 Aralık olaylarından sonra Marmara Bölge Sorumlusu tarafından verilen talimat gereği emniyet müdürlüklerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili olarak emniyet müdürlüklerinde görevli örgüt mensuplarından USB bellek, SD kartlar ile bilgiler aldığını, başka illerden ataması olan emniyet mensubu personeller ile ilgili kendilerine USB bellek ile gelen bilgileri bölge sorumlusuna iletildiği görülmüştür."

17/25 Aralık süreci ve sonrasına atamalar yapmış

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu rütbeli personelin görev yaptıkları önem arz eden şubelerde çalıştırılmak üzere personel alımı için örgütten personel isimleri istediği anlatılan iddianamede, "Gelen personel isimleri doğrultusunda, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nde 2012 yılından 17/25 Aralık süreci ve sonrasına kadar Marmara Bölgesi sorumlu imamının talimatı ile atamalar yapmışlardır." ifadesi yer aldı.

Örgütün akademili emniyet personeli yapılanmasında "il imamı" olarak faaliyet gösteren kişilere "imam yardımcısı" olarak görevlendirmeler yapılarak yapı içerisinde yer alan emniyet mensubu şahısların gruplara ayrıldığı anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi: "Ayrılan grupların sohbet adı ile adlandırılan toplantılarını birbirlerinden ayrı olarak yaparak örgütün mensuplarının birbirlerinin yapı içerisinde yer almaları hususlarında bilgilerinin olmamaları sağlanmıştır. Grupların önem arz eden şubelerde görev yapan TEM, KOM, İstihbarat ve Asayiş Şube müdürlerinin ayrı bir grup, pasif birimler olarak görülen silah ruhsat, eğitim, özel güvenlik şube müdürlerinin ayrı toplantılar yaptıkları belirlenmiş, bu kişilerden sorumlu olan imamlar ayrı ayrı görevlendirilmiştir."

İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün akademili rütbeli personel yapılanması şeması şu şekilde yer aldı:

"Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığı" yapılanması

FETÖ/PDY'nin polis memurluğundan amir kadrosuna geçen rütbeli personel yapılanmasıyla ilgili iddinamede, örgütün mahrem yapı olarak oluşturulan emniyet yapılanması içerisinde polis memurluğundan komiser yardımcılığı rütbesine geçen kişilerle ilgili ayrı bir yapılanmaya gidildiği vurgulandı.

Örgütün, Marmara Bölgesi'ne bağlı Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerden oluşan Batı Karadeniz Bölgesi olarak yapılandığı aktarılan iddianamede, "Batı Karadeniz Bölgesi sorumlusunun 'Sadık-Asım' kod isimlerini kullanan Ahmet Erdoğan olduğu, bu imama bağlı 'Bolu il imanı'nın 'Tahir' kod isimli Rıdvan Yücel, 'Düzce il imamı'nın 'Halit' kod adlı Şerif Dağdelen, 'Bartın il imamı'nın 'Zafer' kod adlı Fatih Atar, 'Karabük il imamı'nın 'Ali' kod adlı Kemal Demiray, 'Zonguldak il imamı'nın 'Tarık-Hakan' kod isimli Ruşen Genç'in olduğu belirlenmiştir." denildi.

İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün akademili rütbeli personel yapılanmasının, Marmara sorumlusunun, bölge ve il imamlarının aynı zamanda polis memurluğundan amir kadrosuna geçen rütbeli personellerden de sorumlu olduklarının belirlendiği kaydedildi.