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FETÖ'nün 'bölge kadın sorumlusu'nun ByLock'u 26 bin kez kullandığı ortaya çıktı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün 'Samsun bölge kadın sorumlusu' olduğu belirtilen Yurdagül K, tutuklandı.

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Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde eşi Süleyman K. ile gözaltına alınmasının ardından Samsun'a getirilen, örgütün "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki cep telefonunda yüklü şifreli haberleşme programı ByLock'u 26 bin 174 kez kullandığı belirlenen zanlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yurdagül K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi Süleyman K'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

FETÖ'nün müzahir kurumlarında çalıştığı ve "Gülnur" kod adını kullandığı belirtilen Yurdagül K'nin örgütün Samsun, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum'daki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu iddia edildi.

Çift, iki gün önce Amasya'daki hücre evlerinde yakalanmıştı.

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