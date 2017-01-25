Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün 'ByLock'cu polislerine operasyon: 20 gözaltı

Manisa merkezli FETÖ operasyonu kapsamında görevden uzaklaştırılan ve Bylock kullandığı tespit edilen 20 eski polis memuru gözaltına alındı.

  • Muammer BAŞKAN/STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücade Şubesi ekipleri Manisa merkezli Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya, Balıkesir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonl yaptı.
 
Operasyonda görevden uzaklaştırılan ve Bylock kullandığı tespit edilen 20 eski polis memuru gözaltına alındı, operasyon devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cenaze töreninde ilginç olay!

Cenaze töreninde ilginç olay!

Uzayda çekilen müthiş selfieler

Uzayda çekilen müthiş selfieler

Ünlülere benzeyen sıradan insanlar

Ünlülere benzeyen sıradan insanlar

Adana Adliyesi yakınlarında silahlı kavga

Adana Adliyesi yakınlarında silahlı kavga

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA