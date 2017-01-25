FETÖ'nün 'ByLock'cu polislerine operasyon: 20 gözaltı
Manisa merkezli FETÖ operasyonu kapsamında görevden uzaklaştırılan ve Bylock kullandığı tespit edilen 20 eski polis memuru gözaltına alındı.
- Muammer BAŞKAN/STAR
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücade Şubesi ekipleri Manisa merkezli Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya, Balıkesir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonl yaptı.
Operasyonda görevden uzaklaştırılan ve Bylock kullandığı tespit edilen 20 eski polis memuru gözaltına alındı, operasyon devam ediyor.
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