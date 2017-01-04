FETÖ’nün "cezaevi imamı" tutuklandı
FETÖ'nün sözde 'Erzurum infaz koruma memurlarının imamı' olan 1 zanlı yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
- İHA
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, aralarında örgütün sözde " Erzurum infaz koruma memurlarının imamı " olan Z.K., gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Z.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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