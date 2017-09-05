FETÖ’nün çökertilmesiyle kurban vekaletleri dünya Müslümanlarına ulaştı

Yıllarca, “Yoksul ve dar gelirli Müslümanlara yardım edeceğiz” yalanı ile kurban bayramlarında bağış adı altında vatandaşlardan topladığı paralar ile örgütün finansmanını sağlayan FETÖ’nün çökertilmesiyle, kamu yararına çalışan vakıf ve derneklere bağışlanan kurban vekaletleri tüm dünyada Müslümanlara ulaştı.

Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İhlas Vakfı, Deniz Feneri Derneği, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve İsmailağa Camiası gibi Türkiye’nin ve dünya Müslümanlarının yararına çalışan vakıf ve dernekler, Kurban Bayramı'nda dünyanın dört bir yanına hayırseverler tarafından bağışlanan kurban vekaletlerini ulaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın kurban vekaletini bağışladığı Türk Kızılayı, 125 bin hisse kurban vekaleti sayısına ulaşarak Türkiye'nin yanı sıra 33 ülkede yaklaşık 2 milyon 250 bin aileye kurban eti dağıttı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ise 257 bin 789 hisse kurbanı keserek yurt içi ve dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlas Vakfı da bu sene 25 ülke ile yurt içinde 38 merkezde kurban kesimi yaparak ihtiyaç sahiplerine ikinci bayram yaşattı. İhlas Vakfı 25 ülkede gerçekleştirdiği kurban organizasyonları ile yüz binlerce kişiye ulaştı. Deniz Feneri Derneği kurban gönüllüleri ise dünyada binlerce Müslümanın yaşadığı ve ihtiyaç duyulan birçok bölgeye ulaşarak kurban kesimlerini ve dağıtımlarını gerçekleştirdi. İnsani Yardım Vakfı, bu bayramda bağışlanan 52 bin 500 hisse kurbanı 2 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırdı. İHH ayrıca Türkiye ile birlikte 12 ülkede toplamda 23 bin 440 yetim çocuğa bayramlık hediye etti. İsmailağa Camiası’nın vekaleten kestiği kurbanlar da binlerce ihtiyaç sahibine aşevinin yanı sıra elden de belirlenen adreslere ulaştırıldı.