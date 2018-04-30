FETÖ'nün darbe girişimi sanıklarının örgüt üyesi olmadıkları iddiasını, kendilerine ait dijital materyaller çürüttü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan sanıkların örgüt üyesi olmadıkları yönündeki savunmaları, kendilerine ait dijital materyallerdeki delillerle yalanlandı.



Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki darbe girişimine ilişkin "çatı davasının" sanıklarının iş yerleri ve evlerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi tamamlandı.



Telefon, bilgisayar ve taşınabilir bellekleri inceleyen adli bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgileri mahkemeye gönderdi.



Uluslararası adli bilişim standartlarına uygun tekniklerle incelenen materyallerde FETÖ ile bağlantıları bulunmadığını iddia eden bazı darbe sanıklarının örgütle ilişkisini ortaya koyan çok sayıda delile ulaşıldı.



Tespit edilen deliller arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları, sözde vaaz videoları ve fotoğrafları da yer aldı.



Genelkurmaydaki bilgisayardan Gülen çıktı



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da 4 korsan bildiriyi TSK'nın resmi sitesinde yayımlayan Genelkurmay Basın Halkla İlişkiler Dairesinin eski personeli yarbay Muzaffer Çoban'a ait materyaller arasında örgüt elebaşı Gülen’in çok sayıda video ve fotoğrafı bulundu.



Çoban’ın Genelkurmay Başkanlığı karargahında kullandığı bilgisayarında çok sayıda örgütsel doküman ve fotoğraf belirleyen adli bilişim uzmanları, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen'e ait olan bu ve benzeri sohbet kayıtlarıyla gerek görsel gerekse ses olarak örgüt mensuplarına mesajlar vermek için kullandığı ses kayıtlarına rastlanılmıştır." tespitini yaptı.



"Bilgisayarımda belge çıkması gerekiyordu"



Olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında görevli sanık eski deniz kurmay yüzbaşı İlhan'ın incelenen dijital verilerinde terör örgütü elebaşı Gülen'in Financial Times gazetesinin sorularını yanıtladığı görüntüleri bulundu. Ayrıca, sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.



İlhan, 12 Haziran 2017'de mahkeme huzurunda yaptığı savunmada darbe girişiminden önceden haberinin olması halinde bilgisayarından darbeye ilişkin belgelerin çıkması gerektiğini belirterek, böyle bir durumun söz konusu olmadığını iddia etmişti.



ABD bayraklı FETÖ fotoğrafı



Darbe girişiminden iki ay önce Genelkurmay Başkanlığına atanan bilgi işlem personeli sanık eski yüzbaşı Ali Çakır'da da FETÖ'nün yurt dışından yayın yapan haber siteleri ile sosyal medya hesaplarından TSK’yı yıpratmak için paylaşılan çok sayıda ses kaydı ve doküman ele geçirildi.



Çakır'da örgüt elebaşı Gülen'in ABD bayrağının fon yapıldığı fotoğrafları dikkati çekti.



Çakır, 14 Haziran 2017'deki savunmasında FETÖ elebaşı Gülen hakkında ne düşündüğüne ilişkin soruya, "Gülen beni hiç ilgilendirmez. Niye bana soruyorsunuz? Gülen'e laf atmak zorunda hissedenler zamanında onu övenlerdir." yanıtını vermişti.



Tablette Gülen'in fotoğraf galerisi çıktı



Yargılama sırasında "Benden o gece darbe olduğunu anlamamın beklenmesi haksızlıktır." diyen sanık kurmay binbaşı Ali Gültekin'in tabletinde ise onlarca Gülen fotoğrafı bulundu.



Olay gecesi silahlı şekilde görülen Gültekin, halka ateş etmediğini öne sürmüştü.



Fuat Avni arşivi çıktı



Olay tarihinde Orgeneral Yaşar Güler'in koruma ekibinde yer alan sanık eski yüzbaşı Fatih Ekici'nin dijital verilerindeki incelemede, Gülen'in talimatlarının yanı sıra örgütün sosyal medyada kara propagandasını yapan "Fuat Avni" isimli kullanıcının mesajları bulundu.



Bilirkişi raporundan, "Fuat Avni isimli Twitter kullanıcısını, sanık Fatih Ekici'nin takip ettiği, takip etmek dışında da 17/25 Aralık olaylarından sonra dahi Fuat Avni isimli kullanıcı tarafından devlet ve hükümet aleyhine yapılan paylaşımları not olarak Word sayfası halinde sakladığı değerlendirilmektedir." tespiti yapıldı.



Sanık Ekici'nin dijital verileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli belgeler de bulundu.



Mahkeme huzurunda darbe girişiminde yer almadığını öne süren Ekici, "Amirim FETÖ'cüyse ben ne yapayım? Darbeyle ilgili en ufak bir fiilim, eylemim yok. Hazreti Muhammed gelse bu işi yapmam. Kimseden darbeyle ilgili emir almadım, elimi silaha dahi sürmedim." şeklinde savunma yapmıştı.



Sözde atanan müsteşarda da çıktı



FETÖ elebaşı Gülen'in fotoğraflarını bilgisayarında bulunduran sanıklar arasında olay tarihinde Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanı olarak görev yapan sanık albay İlyas Bilgiş de yer aldı.



Bilgiş, darbecilerin sözde atama listesinde terfi ettirilerek "Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri ve Siber Savunma Komutanı" ve "Gümrük ve Dış Ticaret Müsteşarı" olarak atanmıştı.



Listedeki komutanlık görevinin pasif bir alan olduğunu savunan Bilgiş, Gümrük ve Dış Ticaret Müsteşarlığı görevinin ise sehven yazıldığını düşündüğünü ileri sürmüştü.



Sanıklar Yusuf Akdemir, Abdurrahim Aksoy, Serhat Pahsa, Mustafa Barış Avıalan ve Tevfik Gök'ün incelenen dijital materyallerinde de benzer örgütsel içerikler tespit edildi.