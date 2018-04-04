FETÖ'nün darbe girişimi sırasında KKK'nın eylemlerine ilişkin davada tanık beyanları

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, uzman çavuş Barış Kaplan tanık sıfatıyla 15 Temmuz' 2016'daki darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz gecesi Güvenlik Harekat Merkezi'nde (GHM) nöbetçi olduğunu belirten Kaplan, saat 21.00'de yaklaşık 10 kişilik asker grubunun 3 nolu nizamiyedeki araç kontrol noktasına geldiklerini aktardı.

Söz konusu askerlerden binbaşı Mesut Turan'ın, emir komutanın kendisinde olduğunu, araç giriş çıkışlarının yasaklandığını söylediğini belirten Kaplan, "Daha sonra nöbetçi amiri GHM'ye geldi, neler olduğunu sordu. Turan'ın da 'Geniş çaplı bir tatbikat var, siz normal işlerinizi yapın, karışmayın,' demesi üzerine nöbetçi amir de 'Benim neden haberim yok, emir var mı' diye sordu. Turan da emrin Genelkurmay Başkanlığından geleceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde nöbetçi amir binbaşı Fatih Toran'ın, GHM'deki nöbetçilere silah vererek, "Kendinizi koruyun, gerekirse darbecilere karşı kullanın" dediğini aktaran Kaplan, bu sırada bir uzman çavuşun, bulundukları yere gelerek silahının alındığını söylediğini, bunun üzerine kendilerine dağıtılan silahları masanın altına sakladıklarını kaydetti.

Kaplan, sanık eski albay Hasan Yılmaz'ın nöbet kulübelerindeki mühimmatlara ulaşılmasını sağlayan GHM'deki butona bastığını, daha sonra darbe eyleminde yer alan sanıkların da buradaki mühimmatları aldığını anlattı.

İlerleyen saatlerde sanık Binbaşı Mesut Turan'ın, GHM'yi terk etmelerini istediğini vurgulayan Kaplan, "Mesut binbaşı, 'Eğer şimdi çıkmazsanız birazdan sokağa çıkma yasağı ilan edilecek, o zaman çıkamayacaksınız.' dedi. Bunun üzerine üstümüzü değiştirip, geri geldiğimizde sivil bir araç bizi bekliyordu, bizi evlerimize gönderdiler." diye konuştu.

Duruşmaya devam ediliyor.