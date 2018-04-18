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FETÖ'nün darbe girişiminde sözde 'Hatay Sıkıyönetim Komutanı' olarak belirlenen Hasan Polat ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'Hatay sıkıyönetim komutanı' olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Hasan Polat’ın aralarında yer aldığı 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

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27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı ve Hatay 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşmadasında,Sanıklar ve avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, eski tuğgeneral Hasan Polat, eski 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı albay Etem Metehan Yaşar ve eski Merkez Komutanı albay Kadir Ayhan'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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