FETÖ’nün Marmara Bölgesi Ümit Yapılanma sorumlusu İstanbul’da yaka paça yakalandı

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında Marmara Bölgesi ‘Ümit Yapılanması’ sorumlusu Ersin kod isimli Ersin Karabölük düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yakalanmamak için aylardır otomobilinde yaşadığı belirlenen Karabölük’ün üzerinde Deniz Kuvvetleri yapılanmasındaki mahrem imamların isimlerinin bulunduğu 5 micro SD kart ele geçirildi. Operasyon sırasında Ersin Karabölük’ün otomobilinde 5 adet micro SD kart, çok sayıda flaş disk, 3 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar ve zarflar içerisinde paylaştırılmış çok miktarda döviz ele geçirildi.

TÜM YAPI DEŞİFRE OLDU

Flaş bellek ve not kağıtlarından neredeyse Deniz Kuvvetleri’nde görevli tüm kripto FETÖ üyeleriyle mahrem imamları deşifre edildi. Darbe girişiminden sonra deşifre olan FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasının ümit sorumlusu olarak Ersin Karabölük’ü görevlendirdiği belirlendi. Ersin Karabölük çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (güneş)