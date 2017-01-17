FETÖ'nün derneğine operasyon: 41 gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyonda toplam 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 41 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
- MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nünün Öze Doğru derneği yöneticilerine İzmir merkezli Isparta, Ankara, Muğla ve İstanbul'da önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı.
Aramalarda, çoğunluğu ByLock kullanıcı olduğu 41 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ayrıca terör örgütüne maddi destek verdikleri de belirtiliyor.
Gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere mali suçlarla mücadele şubesine getirildi. Operasyon kapsamında toplam 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu öğrenildi
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