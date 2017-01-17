Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün derneğine operasyon: 41 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyonda toplam 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 41 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nünün Öze Doğru derneği  yöneticilerine İzmir merkezli Isparta, Ankara, Muğla ve İstanbul'da önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı.
Aramalarda, çoğunluğu ByLock kullanıcı olduğu 41 kişi gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin ayrıca terör örgütüne maddi destek verdikleri de belirtiliyor. 
 
Gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere mali suçlarla mücadele şubesine getirildi.  Operasyon kapsamında toplam 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu öğrenildi

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina saldırganını yakalamak için düzenlenen operasyondan ilk görüntüler

Reina saldırganını yakalamak için düzenlenen operasyondan ilk görüntüler

Bir korunma mekanizması olarak şeffaf hayvanlar

Bir korunma mekanizması olarak şeffaf hayvanlar

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA