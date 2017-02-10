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FETÖ'nün derneğine operasyon: 8 gözaltı

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Öze Doğru Derneği'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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İzmir Cumhuriyet Başsavclığı'nın talimatıyla İzmir, Ardahan ve Balıkesir'de Mali Şube Ekipleri, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Öze Doğru Derneği'ne bu sabah düzenledi. 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların terör örgütünün haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

 

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