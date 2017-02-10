FETÖ'nün derneğine operasyon: 8 gözaltı
FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Öze Doğru Derneği'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
- MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
İzmir Cumhuriyet Başsavclığı'nın talimatıyla İzmir, Ardahan ve Balıkesir'de Mali Şube Ekipleri, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Öze Doğru Derneği'ne bu sabah düzenledi. 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların terör örgütünün haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları tespit edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.