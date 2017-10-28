FETÖ'nün dershane konusunu yargıya taşıması için CHP’ye dilekçe verdiği tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çözdüğü ByLock mesajlarında CHP’nin ihaneti ortaya çıktı. Hollanda imamı Hüseyin Yazar ile emniyet imamlarından Abdulletif Tapkan arasında dershanelerin kapatılması sürecine ilişkin mesajlarda, örgütün yargıya başvurması için CHP'ye dilekçe verdiği tespit edildi. İşte o ihanet: Ahmet Kırmış Bey'e (dershaneler müdürü) bir not iletmem lazım. CHP siyasi parti liderlerinin idari yargı ve Danıştay’a başvurmaları mümkün değildir.

GÜNDEMDE TUTACAKLAR

Akşam'ın haberine göre: Ahmet abi ‘yeni çıkan yönetmelikle başvursun’ demiş. Ancak dilekçeyi CHP'deki hukukçular çok zayıf olduğunu ifade ettiler, CHP konuyu gündemde tutacak.

SÖMÜRGE VALİSİ BIDEN

Bir diğer mesaj ise ABD eski başkanı Barack Obama'nın yardımcısı Joe Biden ile ilgili. Biden'in İstanbul'a gelişiyle ilgili ise şu ifadeler geçiyor: Bildiğiniz üzere Biden İstanbul'a geldi. Açık ve net hizmetimizi ilgilendiren bir mesaj bence şu; solculardan liberallere Alevilerden hatta Ermenilere kadar simgesel değeri olan medyadan da olmak üzere kişi ve kurum temsilcileriyle görüştü. Türkiye ile bir sömürge valisi gibi geldi ve mesajını verip gitti. Bence esas almak istediğini de aldı.

AKŞENER'DEN REFERANS ALMIŞLAR

ABD'deki karar vericilerin de hizmet noktasında kafaları net değil, ciddi şüpheleri var. Ülkemizde AK Parti dışındaki tabanda da paralel paranoyasının ciddi bir alıcısı var. En son Meral Hanım'ın yaptırdığı bir araştırmada ortaya çıktı. Bizim hala 2 senedir devam eden bu paralel devlet iftira ve algı operasyonları kaç kere piyasada bir gücümüzün olmadığı test edilmiyor olmasına rağmen alıcı bulabiliyor. Hizmeti ve HE’yi üzerine yapışan bu iftiradan nasıl uzak tutacağız ona bakalım.