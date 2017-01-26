Kocaeli’de FETÖ'nün 'emniyet abisi' tutuklandı
Kocaeli’de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında ‘emniyetin abisi‘ olduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
- İHA
Kocaeli’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. Sabah saatlerinde emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne getirilen ve FETÖ’nün ‘emniyet abisi‘ olduğu iddia edilen H.A isimli şahıs savcılıkta tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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