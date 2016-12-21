FETÖ'nün emniyet şeması ortaya çıktı

İstanbul Kaçakçılık Polisi, FETÖ'nün emniyet yapılanmasını gösteren bir şema hazırladı. Şemada 1 numara Fetullah Gülen. Onun altında ise Polis Kainat İmamı (Kod adı Bahadır) ile buna bağlı olarak Türkiye Genel İmamı (Kozanlı Ömer-Osman Hilmi Özdil), Rütbeliler İmamı (5 numaralı şüpheli) ve Polis Memurları Türkiye İmamı (Süleyman Uysal) yer alıyor.

MARMARA ŞEMASI NETLEŞTİ

Sabah'tan Ferit Zengin'in haberine göre; polis aylar süren titiz çalışmaların ardından, büyük kısmı sivillerden oluşan Türkiye'deki emniyet yapılanmasını 7 bölge halinde şema üzerine aktardı. Marmara Bölgesi şemasında, 1 numara olarak "FETÖ/PDY Terör Örgütü Lideri" ismiyle Fetullah Gülen yer alıyor. Gülen'in altında, Kod adı Bahadır olan ve Pensilvanya'da yaşayan "Polisler Kainat İmamı" bulunuyor. Bunun altında ise "Polis Memurları Türkiye İmamı" (Süleyman Uysal), "Türkiye Genel İmamı" (Kozanlı Ömer-Osman Hilmi Özdil) ve "Rütbeliler Türkiye İmamı" yer alıyor. Süleyman Uysal, "Polis Memurları İstanbul İmamı"ndan sorumlu. Kozanlı Ömer de "Polisler Marmara Bölge Sorumlusu"na (Kod adı Mehmet- Muhammet Alıç) talimat veriyor. Alıç'a bağlı olan kişi ise, "Polisler Marmara Bölge Sekreteri" (Kod adı Mesut-Bülent Ecevit Bahadır). Bahadır, emri altındaki "Rütbeliler İstanbul İmamı"na, "Mutluluk İmamı"na, "Bilişim İmamı"na ve "Ara Yapıcı İmam"a talimat veriyor. Bunların altında da başmüfettişler ile çeşitli sınıf emniyet müdürleri, memur ve komiserlerden sorumlu imamlar yer alıyor.





BİLİŞİM İMAMI: FETÖ'cü polislerin ele geçirdikleri, özel görüntüler ve dijital verileri inceleyip, bunlarla ilgili planlamalar oluşturuyor. ByLock ve Eagle gibi yazılımları tüm birimlere ulaştırıyor.

İZDİVAÇ İMAMI: Evliliklerden sorumlu. Örgüt üyesi olan binlerce kadından oluşan bir veri tabanı oluşturdu. Kadınların en iyi yaptığı yemekler, giyim tarzı, hatta sarımsak yemediği ve vejeteryan olduğu bile yazıldı. Bu imam, evlendirilmek istenen bir kişi ile katalogdaki kadınları eşleştirip, örgüt evinde görüştürüyor.

94 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ ile ilgili son zamanların en kapsamlı çalışmalarından birini yaptı. Örgütün polis yapılanmasını deşifre etmek için yapılan çalışmalarda, son bir ayda 166 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 105 şüpheli gözaltına alındı. Üst düzey kamu görevlisi, kaymakam, yazılım uzmanı, uçak mühendisi, diş hekiminin de bulunduğu şüphelilerden 94 'ü tutuklandı, 11 şüpheli sorguda. 4 kişi yurtdışına kaçtı, 3 isim de aranıyor.

Emniyet tarafından hazırlanan şemalarda, FETÖ'ye bağlı polis içindeki yapılanmanın "Marmara" örgütlenmesine yer verildi.

Marmara örgütlenmeside, İstanbul'daki yapılanmaya bağlı olan ve Türkiye'nin dört bir yanına dağılan çok sayıda "emniyet abisi" de gösterildi.

SAHTE YAZMA

Bir FETÖ'cünün itirafı, yaşanan sahtekarlığı da gün yüzüne çıkardı. Örgüt imamlarının "Pensilvanya'dan Fetullah Gülen Hocamız gönderdi" dedikleri ödüllerin, Eminönü'nde yaptırıldığı ortaya çıktı. Bu basılı yazılardan bazıları, baskın düzenlenen bir adreste ele geçirildi. Gülen'in "hat" olarak hazırladığı el yazması adıyla himmet toplantılarına getirilen tablolardan bazılarının, binlerce liraya satıldığı tespit edildi.