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FETÖ'nün 'Endonezya öğrenci imamı' ile kadınlardan sorumlu 'il imamı' yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı yürütülen operasyonlarda örgütün 'Endonezya öğrenci imamı' ile kadınlardan sorumlu 'il imamı' yakalandı.

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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kayseri karayolunda yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, yolculardan Endonezya uyruklu F.A.W'nin GBT sorgusunda, Trabzon'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınarak Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerine teslim edilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FETÖ'nün Endonezya'daki "öğrenci imamlarından" olduğu öne sürülen F.A.W'nin, Sakarya'ya gitmek üzere Trabzon'dan yola çıktığı öğrenildi.

FETÖ'NÜN KADINLARDAN SORUMLU "İL İMAMI" YAKALANDI

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün Nevşehir'deki kadın yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edilen "il imamı" Zeynep Yolcu ve "ByLock" kullanıcısı eşi Ahmet Tuncer Yolcu'nun Samsun'da başkası adına kiraladıkları ikamette kaldıklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan karı koca, Nevşehir'e getirilecek.

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