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FETÖ'nün Endonezya sorumlusu adliyeye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Endonezya sorumlusu olduğu belirtilen Hakan İslamoğlu ve Pakistan'daki FETÖ okullarının müdürü Mesut Kaçmaz'ın eşi Meral Kaçmaz, Ankara Adliyesine getirildi.

  • AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Endonezya'daki üst düzey sorumlularından ve FETÖ'ye bağlı Kaynak Holding'in Endonezya temsilcisi olduğu iddia edilen İslamoğlu ile Pakistan'daki FETÖ okullarının müdürü Mesut Kaçmaz'ın eşi Meral Kaçmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir'e ifade vermesi bekleniyor.

- Soruşturma

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında, Türkiye ile Endonezya arasındaki ikili görüşmelerin ardından örgütün bu ülkedeki üst düzey sorumlularından ve FETÖ'ye bağlı Kaynak Holding'in Endonezya temsilcisi olduğu belirtilen İslamoğlu, geçen hafta MİT ve emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Türkiye'ye getirilen ve Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan İslamoğlu'nun 2004-2007 yılları arasında İstanbul'da Kaynak Holding bünyesinde farklı birimlerde çalıştığı ve daha sonra Endonezya'ya gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan, Pakistan'daki FETÖ okulları müdürü Mesut Kaçmaz ile eşi Meral Kaçmaz, geçen hafta Lahor'da MİT ve emniyet birimlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

Mesut Kaçmaz, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sorgusunun yapılması için İstanbul'a gönderilirken, eşi Meral Kaçmaz da Ankara'ya sevk edilmişti.

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