FETÖ'nün eski imamý: Suikastý duyuran Abdullah Bozkurt'a dikkat edin

Gülen Vakfý’nýn eski yöneticisi, Erzurum’da faaliyet gösteren eski FETÖ imamlarýndan Ümit Akdemir, Rus Büyükelçisi’ne yönelik FETÖ operasyonlarý hakkýnda önemli açýklamalarda bulundu.

SUÝKASTÇÝ CENNETLE KANDIRILMIÞ TÝPÝK BÝR FETÖ FANATÝÐÝ

Suikastçi Mevlüt Mert Altýntaþ tipik bir FETÖ elemaný. Hatta tipik bir Gülen fanatiði olduðunu söyleyebilirim. Binlercesini tanýmýþ biri olarak bunu rahatlýkla söyleyebilirim. Genç ve sosyal hayatý tanýmamýþ. Sadece örgüt içinde telkin bombardýmanýna tutulmuþ biri.

Fetullah'ý yarý tanrý olarak gören ve dini sadece FETÖ'de öðrendiði için her türlü telkine çok açýk. Kainat imamýna itaat ettiði için cennet vaadiyle rahatlýkla kandýrýlan bir profil. Polis olabilmesi için ailesinde mutlaka bir FETÖ'cü olmasý gerekiyor. Dayýsý'nýn FETÖ okullarýnda müdür olmasý nedeniyle dayýsýnýn referans olmasýyla polis olduðu düþünülebilir.

2012 YILINDA FETÖ'CÜ OLMAYAN BÝRÝNÝN POLÝS OKULUNA GÝRMESÝNE ÝMKAN YOK!

FETÖ'cüler "2014'te biz polis okullarýnda yoktuk" diyerek olayý çarpýtmaya çalýþýyorlar. FETÖ'cü suikastçi polis okuluna 2012'de giriyor. Ýzmir özelinde FETÖ'cü olmayan birinin 2012 yýlýnda polis okuluna girmesine imkan ihtimal yok. Suikastçi FETÖ'de tabandan yetiþmiþ. Üniversiteyi kazanamayýnca polis yapýlmýþ sorunlu bir þakirt! görüntüsü çiziyor. Sorunlu ve fanatik olmasý kandýrýlmasýný da kolaylaþtýrýlmýþ olabilir. Bu yüzden canlý bomba olarak bu çocuðu tercih etmiþlerdir. Jest ve mimiklerinden de tam bir FETÖ'cü olduðu anlaþýlýyor. Ýlk defa bu tür sloganlarý attýðý belli oluyor. Sözleri doðru düzgün telaffuz edemiyor. Ayrýca tek baþýna bu eylemi yapmasý da düþünülemez.

FETÖ'NÜN AMACI SUÝKASTÝ GERÇEKLEÞTÝRÝP SOSYAL MEDYADAN KARA PROPAGANDA BAÞLATMAKTI

FETÖ'nün planý þuydu. Örgüt ile baðlantýsý olmayan biri büyükelçiyi öldürecek, attýðý sloganlar dünya kamuoyuna FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri tarafýndan dünyaya servis edilecekti. Bu þekilde Türkiye ile Rusya'nýn arasý bir kez daha açýlacak ve Türkiye terörist ülke olarak tanýtýlacaktý. Aslýnda FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri Erhan Baþyurt, Aydoðan Vatandaþ, Ekrem Dumanlý, Abdulhamid Bilici, Tuncay Opçin, Emre Uslu ve Önder Aytaþ gibi isimler saldýrý gerçekleþir gerçekleþmez kara propagandaya baþlamýþtý. Ancak suikastçinin kýsa sürede FETÖ'cü olduðunun ortaya çýkmasý, Rusya'nýn bu yöndeki açýklamalarý planý bozdu. Plan bozulunca kara propaganda yapmak yerine suikastçinin FETÖ'cü olmadýðýný kanýtlamaya çalýþtýlar. Ama iþ iþten geçmiþti.

FETÖ'NÜN PROFESYONELLERÝ TUTUKLU OLDUÐU ÝÇÝN BÖYLE AMATÖRCE SUÝKAST YAPTILAR

Daha önce Hrant Dink ve Muhsin Yazýcýoðlu suikasti gibi sayýsýz operasyona imza atan FETÖ neden böyle amatör bir eyleme imza attýðý düþünülebilir. FETÖ'nün tüm kirli ve profesyonel operasyonlarýný yapan isimler þimdi ya cezaevinde ya da yurtdýþýnda firarda. Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yýlmazer gibi profesyonelleri artýk yok. Fetullah Gülen'in bu iþi havale ettiði kiþi bir ön önce iþi gerçekleþtirmenin heyecaný ve paniði ile böyle bir acemilik yapmýþ. Çünkü FETÖ'de verilen emri hýzlý yerine getirmek gibi bir kural var. Bunu yapamayan kiþi baþarýsýz kabul edilir. Fetullah'ýn emir verdiði kiþi bu acelecilikle hareket etmiþ ve örgütü hataya sürüklemiþ.

DEAÞ'LI BULAMAYINCA EN YAKIN KENDÝ ELEMANLARINA YAPTIRMIÞLAR.

Fetullah Gülen'in emir verdiði imam eðer bu eylemi bir DEAÞ ya da Nusra elemanýna yaptýrsaydý bu eylem belki ses getirebilirdi. Ama bu görevi üstlenen imam bu konuda tecrübesiz olduðu için en yakýnýndaki FETÖ fanatiði bir polis memuruna iþi havale etmiþ. Bir slogan attýrarak algýyý yöneteceðini düþünmüþ. Aslýnda son intihar saldýrýsýnda en büyük baþarýsýzlýk Fetullah'ýn hanesine yazýlmalýydý. Ancak baþarýsýz olsa da Fetullah Gülen hiçbir zaman baþarýsýzlýðýn sorumluluðunu üzerine almaz. 7 Þubat Mit operasyonunda, 17/25 Aralýk'ta, cezaevinden FETÖ'cülerin yargý kullanýlarak kaçýrýlmasý giriþiminde, 15 Temmuz'da baþarýsýz olan ve örgütü felakete sürükleyen Gülen'dir. Son intihar saldýrýsý da Gülen'in planýdýr ve baþarýsýz olmuþtur. Ancak FETÖ içinde bunu Gülen'e söyleyecek bir isim yoktur.

FETULLAH GÜLEN DÜN GECE BAÞARISIZ ÝMAMLARI ARAYIP HAKARETLER YAÐDIRMIÞTIR

Fetullah Gülen'in bu tür baþarýsýzlýklara asla tahammülü yok. Dün gece suikast algýsýný yönetemeyen ve bu amatörlüklere imza atan herkesi falakaya yatýrmýþtýr. Türkiye'de olan baþarýsýz imamlar ise görevden alýnmýþtýr. O suikastte baþarýsýz olan, ellerine yüzlerine bulaþtýran herkes sabaha kadar Gülen'den hakaretler iþitmiþtir. 17 Aralýk'ta ve 15 Temmuz hezimetinde olduðu gibi. Baþarýsýz olan isimler günlerdir hakarete uðruyordur. Fetullah Gülen bundan sonra asla FETÖ elemanlarýný bu tür intihar saldýrýlarýnda kullanmaz.

FETULLAH ARTIK KENDÝ ELEMANLARINI ÝNTÝHAR SALDIRILARINDA ASLA KULLANMAZ!

Fetullah Gülen artýk ne yaparsa yapsýn bundan sonra gerçekleþecek tüm eylemlerin olaðan þüphelisi haline gelmiþtir. Bu tür yapýlar eðer intihar saldýrýsýna baþladýysa sona yaklaþýyor demektir. Fetullah Gülen de bundan sonra gerçekleþtireceði tüm intihar saldýrýlarýnda sonunu biraz daha hazýrlayacak. Bunun kendisi de farkýnda. Ama köþeye sýkýþtýðý için baþka bir yöntem elinden gelmiyor.

ABDULLAH BOZKURT ÝSMÝNE ARTIK DÝKKAT EDÝN

Suikastten 2 gün önce bunu twitter üzerinden kamuoyuna duyuran, suikastçiyi yakýndan tanýyan Today's Zaman yazarý Abdullah Bozkurt'a bundan sonra dikkat edin. Hayatýnda iþitmediði kadar küfür iþitmiþtir örgütten ve Gülen'den. Bu aptallýðý nedeniyle yakýnda ortadan kaybolacak. Daha önce de Osman Özsoy benzer amatörlükler yapmýþ ve bir anda ortadan kaybolmuþtu. (Sabah)