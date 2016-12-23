FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Manisa cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy'un terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında istihbarat ve terörle mücadele şubesi ekipleri eş zamanlı olarak önceden belirlenen 21 adrese operasyon düzenledi.

Baskında Fetullahçı terör örgütüne üye olmak, eleman ve finans sağladıkları belirlenen ve aralarında 2014 yılında "Fetullah Gülen terörist ise bizde teröristiz" diyerek kendileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Ahmet İyibaşlar ve Necip Demir'in de aralarında bulunduğu 21 kişiyi gözaltına alındı.

Örgüt üyeleri ile birlikte bazı dökümanlar ve digital verilere ek kondu.

Örgüt üyeleri sağlık kontrollerinin ardından terörle mücadele şubesine getirildi.