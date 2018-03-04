FETÖ'nün 'eyalet ablası' Samsun'da tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince eşi Erdal E. ile 26 Şubat'ta gözaltına alınan Derya E'ye, 1 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verilmesi kararına, savcı bir üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

İtiraz sonucu tekrar gözaltına alınan Derya E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal E'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ'nün hücre evinde 26 Şubat'ta yakalanan Derya E'nin, "Derya55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve uygulamaya 15 bin 891 kez giriş yaptığı tespit edilmişti.

Zanlının örgüte ait evlerle ilgilendiği ve FETÖ mensuplarının evlendirilmesinin koordinasyonunda da yer aldığı belirlenmişti.

CHP SAHİP ÇIKMIŞTI

Öte yandan, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun Derya E. gözaltına aldığı zaman sosyal medya hesabından bebek ile annesinin fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğraftaki bebeğin adı Semih, 1 yaşında ve anne sütü alıyor halen. Annesi Derya ve babası Erdal Erkan Samsun’da bugün gözaltına alındılar. Semih bebek komşuya bırakıldı, anneanne Eskişehir’den yola çıktı ve beni yoldan aradı. Bu vicdansızlığa son verin" diyerek FETÖ’nün eyalet sorumlusu kadına sahip çıkmıştı.