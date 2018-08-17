FETÖ'nün 'eyalet talebe mesulüne' 8 yıl 9 ay hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdülsamet Serin, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Serin, darbe girişimine katılmadığını ve destek vermediğini savundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serin, "FETÖ üyesi değilim. Örgüte ait ByLock ve diğer programları kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde "Semih" kod adını kullanması, şifreli haberleşme programı ByLock, Eagle ve Falcon kullanıcısı olması nazara alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.