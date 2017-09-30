Bank Asya'nın FETÖ'cülere verdiği usulsüz kredi borçlarının toplanan himmetlerle ödendiği ortaya çıktı

Teröristbaşı Gülen'e bağlı olan ABD, Avrupa ülkeleri, Afrika ve Irak'taki 36 kuruluş, Bank Asya'dan toplam 540 milyon TL usulsüz kredi çekti. Bu kuruluşlar 'himmet' paraları ile ödenen kredilerle yurtdışı seçimlerinde senatörlere 'bağış' adı altında para yatırarak, kilise ve papaz evi satın aldı.

MASAK RAPORU

Sabah'ın haberine göre; Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 3 yıl süren çalışma sonrası FETÖ'nün uluslararası finans trafiği deşifre edildi. FETÖ operasyonlarında ele geçirilen Bank Asya bağış makbuzlarını Mali Suçları Araştırma Bürosu (MASAK) inceledi. FETÖ ilişkili 36 kuruluşun Bank Asya üzerinden finans sağladığı, kuruluş yönetici ve temsilcileri ile bu kişilere para transferi yapan örgüt üyeleri olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 143 kişi hakkında gözaltı kararı verirken örgüt üyelerinin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı. MASAK'ın elde ettiği bulgularda çarpıcı detaylar yer aldı:

PARA AKLADILAR

36 FETÖ kuruluşu kendi adıyla Bank Asya'nın Türkiye'deki şubelerinden hesap açtı. Türkiye'de hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan bu kuruluşların kredi kullanması mümkün olmadığı için banka ortakları referans gösterildi. Okul satın alma, okul yaptırma gibi kredi gerekçeleri sunuldu. Ayrıca FETÖ'nün Türkiye'de bulunan okul ve gayrimenkulleri ipotek gösterildi. Bu yöntemle Bank Asya'dan 540 milyon TL kredi kullandırıldı. Kredinin, teminat koşulları sağlanmadan tahsis edildiği, krediye teminat olarak gösterilen yerlerin sorunlu olduğu tespit edildi.

343 MİLYONU HİMMETLE ÖDENDİ

Bu kuruluşların çektiği krediler FETÖ'nün işadamları, okul, yurt, dershane ve buralara bağlı şirketlerde çalışan veya şirket ortakları tarafından toplanan himmet, kurban ve yardım paralarının 'bağış' kılıfına büründürülmesiyle ödendi. Bu paralar kuruluşların açtığı hesaplara aktarıldı. Banka da kuruluşların borçlarına karşılık hesaplarındaki sözde bağış paralarını çekti. FETÖ bu yöntemle hem kara para akladı hem de çekilen kredinin 343 milyonu bu yöntemle ödendi.

SENATÖRE BAĞIŞ

ABD'deki Nil Vakfı'nda çalışan bir örgüt üyesi, 2 senatöre bin 500 dolar bağış yaptı. Eşi ise Obama Zafer Fonu'na 500 dolar bağışta bulundu. FETÖ'ye bağlı bu kuruluşlar ABD Kongresi üyelerinin birçoğuna sponsorluk yaptı.

Kuruluşlardan biri de kredi kullanabilmek için FETÖ sivil imamı Kemal Batmaz'ın yönetici olduğu Kaynak Holding'e ait İstanbul'da gayrimenkul değeri yüksek bir binayı ipotek gösterdi. Kaynak Holding'e bağlı Kaynak Kâğıt ve Kaynak Dış Ticaret A.Ş. tarafından, bu kuruluşun borcuna karşılık banka hesaplarına 729 bin dolar bağış adı altında transfer edildi.

BANK ASYA'DAN PAPAZLARA FONLAMA

İngiltere'de bulunan bir kuruluş Bank Asya'dan kullandığı kredi ile İskoçya'da kilise ve papaz evi satın aldı. Katılım bankası olan, kredilendirme süreçlerinde sözüm ona İslami esaslara uygun olmayan ürün ve hizmetleri finanse etmeyen Bank Asya, kilise ve papaz evi kredisine "diyalog merkezi" kılıfı uydurdu.

FİRARİ YÖNETİCİLER 'ÜLKE İMAMI' ÇIKTI

Daha önce yapılan operasyonda Pensilvanya merkezli "The Respect Institute" isimli kuruluşa paralar örgüt üyelerince swift para transferi şeklinde gönderilmişti. Bu kuruluşların hesaplarına "bağış" adı altında doğrudan para yatırıldı. İstihbarat birimlerinin yurtdışında yaptığı kapsamlı çalışma ile bu kuruluşların yöneticileri tespit edildi. Firar eden yöneticilerin 'ülke imamı' oldukları da belirlendi.