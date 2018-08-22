FETÖ’nün finans kuruluşu Bank Asya’nın BDDK'nın talimatını hiçe sayarak uzun vadeli yüklü miktarda krediler verdiği ortaya çıktı

FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da görev yapan eski üst düzey 14 yönetici hakkında düzeltici ve kısıtlayıcı önlemleri almayarak bankacılık kanuna aykırı işlem yapmaktan dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 1 numaralı şüpheli bankanın eski genel müdürü Ahmet Beyaz oldu. Şüphelilerin bankacılık kanununun 152. Maddesi uyarınca 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

"LİKİTEDENİZ AZ, KREDİ VERMEYİN"

Bankanın BDDK tarafından 'likitideniz az kredi vermeyin' talimatını hiçe sayarak bu talimat sonrası 50 adet orta ve uzun vadede yüklü miktarda kredi verdiği belirlendi. 14 şüpheliye bu talimatı uymaması nedeniyle bankacılık kanununa muhalefet ederek 'Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak' suçu yöneltildi.

BDDK'DAN TALİMAT

İddianameye göre soruşturma, BDDK'nın 20 Ağustos 2014'de Bank Asya yöneticilerine banka müşterilerinin mağdur olmaması amacıyla bir kısım talimatlar verildi. BDDK, 1 Ekim 2014 tarihinde banka hakkında bir değerlendirmede bulundu. Verilen mütalaada, bankanın likitide durumu iyileşene kadar orta ve uzun vadeli fon kullandırımlarının yapılmaması yönünde görüş bildirildi.

TALİMATI DİNLEMEDİLER

Verilen bu mütalaaya rağmen uzmanlar tarafından bankanın finansman destek kapsamında 18, bireysel finansman desteği kapsamında 25 ve çeşitli kredi seçenekleriyle toplamda 50 adet orta ve uzun vadeli nakdi kredi kullandırıldığı tespit edildi. Bu talimatlara aykırı kredi kullandırımları ile ilgili sorumlu olan isimler iddianamede şu şekilde sıralandı: "Operasyon Grubu Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Soylu, Bireysel Bankacılık Koordinatörü Abdurrahman Köse, Risk İzleme Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Talha Salih Yayla, Ticari Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Demir, Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akar ve BT Grubu Genel Müdürü Fatih Büyükadalı olduğu belirlendi."

(Sabah)