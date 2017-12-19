FETÖ'nün 'gaybubet ev'leri operasyonunda yakalanan 70 kişi adliyede
Başkentte gözaltına alınan aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de bulunduğu 70 kişi adliyeye sevk edildi.
- AA
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gaybubet evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 25'i kadın 70 zanlı adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün gaybubet evlerine yönelik 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ile örgütün jandarma yapılanmasındaki mahrem imamın da aralarında bulunduğu 25'i kadın 70 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik 6 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alınmıştı.
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