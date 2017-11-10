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FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 5 gözaltı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 5 şüpheli, örgüte ait 'gaybubet evleri'nde yakalandı.

  • Muammer BAŞKAN/STAR
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan örgüt üyelerinin saklandığı "gaybubet evleri"ne eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aranan M.T, P.U.A, H.A, L.K. ve C.A. gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen şüphelilerden ele geçirilen telefonlardan ikisinde "Eagle" yüklü olduğu tespit edildi.

Sahte kimlik kullandıkları öğrenilen şüphelilerin, yakalanmamak için 10 gün arayla adres değiştirdikleri bildirildi.

Zanlılardan, farklı isimler adına kayıtlı 5'er SIM kart ele geçirildi.

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