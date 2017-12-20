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FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: Teröristbaşının yeğeni tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden aralarında FETÖ elebaşının yeğeni Salman Gülen'in de bulunduğu 34 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheliden, aralarında FETÖ elebaşının yeğeni Salman Gülen'in de bulunduğu 34 kişi tutuklandı. 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, geçtiğimiz hafta örgütün Ankara, İstanbul, Afyon ve Kırıkkale illerinde gaybubet evi olarak kullandığı tespit edilen 65 eve operasyon başlatılmıştı. Örgütün Ankara yapılanması ve mühendis yapılanmasında görev aldığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 97 şüpheliden 66'sı gözaltına alınmıştı. Aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen'in de bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler tutuklanmaları istemiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında Salman Gülen'in de bulunduğu 34 şüpheli tutuklanırken, 32'si adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.
 

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