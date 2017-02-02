Feto'nun gözaltındaki yeğeni tutuklandı

Endüstriyel temizlik sektörünün lider kadınları bir araya geldi

Sadece Türkiye’de değil dünyada kadın yönetici olmak büyük emek ve çaba gerektiriyor. Ancak son dönemde iş kadınları, Türkiye’nin dev holdinglerinin kaptan köşkünde daha sık görülüyor, etkin sivil toplum örgütlerinde daha çok yönetici koltuğuna oturuyor.