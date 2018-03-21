FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne soruşturma: 6 gözaltı Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 4 hakim ve savcı ile 2 hakim adayı gözaltına alındı.