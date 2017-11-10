FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik operasyon: 10 kişi gözaltı alındı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
- AA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bazı illerde bulunan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Tokat'a getirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.