FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik operasyon: 10 kişi gözaltı alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bazı illerde bulunan, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Tokat'a getirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.