Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Manisa'da aralarında avukat ve hakimlikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada şüphelilerin Ankara'da FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"nde kaldıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

"Hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonlarda bugüne kadar 80 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.