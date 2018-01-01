Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik operasyon: 15 şüpheli gözaltına alındı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine bazı illerde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı kente getirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni yılın ilk bebeği 'Esila bebek' oldu

Yeni yılın ilk bebeği 'Esila bebek' oldu

İlk kez görüntülendiler

İlk kez görüntülendiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA