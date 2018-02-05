FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik operasyon
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlardan oluşan 5 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Bazı illerde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı, Tokat'a getirildi.
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