FETÖ operasyonunda 25 şüpheli ile 13 avukat hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, silahlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcılar için açtığı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular ve ifadeler doğrultusunda, bazı şüpheliler tespit edildi.

Savcılıkça, bu evlerde yöneticilik yaptığı iddia edilen 25 şüpheli ile 13 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet ekiplerince şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

Örgütün hakim-savcı adaylarına yönelik açılan evlerinde, ''Ser müdür, genel müdür, yönetici, fakülteci, izdivaçcı, bilgi işlem ve personel'' sorumlusu olarak adlandırılan 25 kişi ile bu evlerde kalan 13 avukatın yakalanması için çalışmalar sürüyor.