Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ operasyonunda 25 şüpheli ile 13 avukat hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hakim ve savcı adayları için açtığı evlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, silahlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcılar için açtığı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular ve ifadeler doğrultusunda, bazı şüpheliler tespit edildi.

Savcılıkça, bu evlerde yöneticilik yaptığı iddia edilen 25 şüpheli ile 13 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet ekiplerince şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

Örgütün hakim-savcı adaylarına yönelik açılan evlerinde, ''Ser müdür, genel müdür, yönetici, fakülteci, izdivaçcı, bilgi işlem ve personel'' sorumlusu olarak adlandırılan 25 kişi ile bu evlerde kalan 13 avukatın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziosmanpaşa´da korkutan hastane yangını... Ekipler olay yerinde

Gaziosmanpaşa´da korkutan hastane yangını... Ekipler olay yerinde

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte havadan Türkiye manzaraları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Futbol dünyasının kardeş futbolcuları

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

Gerçek Sadettin Köpek Kimdir? Sadettin Köpek gerçekte nasıl öldü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA