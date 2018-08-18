FETÖ'nün Harp Akademileri davasında eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 51. duruşmada, Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 35 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar arasında dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer alıyor.

Mahkeme heyeti "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 23 sanığın beraatine karar verdi. Bu sanıklardan 13'ünün tüm suçlamalardan beraatine karar veren heyet, 10 sanığı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on ikişer yıl hapis cezasına çarptırdı.

ESKİ TÜMGENERALLERE ON SEKİZER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, eski tümgeneraller Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'e, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan on sekizer yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 54 sanığın ayrı ayrı 13 yıl 6 aydan 54 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, 31 sanığı "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl on sekizer ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti "silahla tehdit" suçundan 4 sanığa dokuzar yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Tutuklu 9 sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, henüz yakalanamayan firari sanık eski binbaşı Zafer Özleblebici'nin dosyasını, kovuşturmanın uzamasına sebebiyet vermemek amacıyla ayırdı.

Dosya kapsamından tutuklanıp, beraatlerine karar verilen bütün sanıklara, tazminat talebinde bulunma hakları olduğunu bildiren heyet, beraat eden sanıklardan aralarında adli kontrol tedbiri olanların da bu tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.