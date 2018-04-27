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FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması" soruşturmasında 15 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 kişiden 15'i tutuklandı.

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Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli sabah saatlerinde, 2 kişi ise öğleden sonra adliyeye getirildi.

Şüphelilerden biri, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Karakülah tarafından serbest bırakıldı. Bu şüpheli hakkında savcının talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğince adli kontrol uygulanması kararlaştırıldı.

Savcı Karakülah, 17 şüpheliyi ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 2 kişi ise buradan serbest bırakıldı.

Serbest kalanlardan birinin etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek itirafçı olduğu bildirildi.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 albayın da geçen günlerde etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek, örgüte nasıl katıldıkları, örgütteki "abileri" ve örgüt toplantılarına ilişkin bilgi verdikleri ve ardından serbest bırakıldıkları belirtilmişti.

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