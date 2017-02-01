FETÖ'nün "Iğdır il imamı" tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Iğdır il imamı' olduğu gerekçesiyle Balıkesir'de yakalanıp Iğdır'a getirilen zanlı tutuklandı.
- AA
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Iğdır'da yapılan çalışmalar sonucu, örgütün 2006-2009 arasında "Iğdır il imamı/sorumlusu" olduğu tespit edilen A.K, 13 Ocak'ta Balıkesir'de yakalanarak Iğdır'a getirildi.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye çıkarılan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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