FETÖ'nün Iğdır imamı tutuklandı
IĞDIR İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/ PDY'nin 2006-2009 yılları arasında 'Iğdır imamı' olan A.K.'nin Balıkesir'de yakalanarak tutuklandığını bildirdi.
- DHA
Yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün 2006-2009 yılları arasında 'Iğdır İl İmamı -Sorumlusu' olduğu tespit edilen A.K., geçen 13 Ocak günü Balıkesir'de yakalandı. Iğdır'a getirilen A.K. 26 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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