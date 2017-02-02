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FETÖ'nün Iğdır imamı tutuklandı

IĞDIR İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/ PDY'nin 2006-2009 yılları arasında 'Iğdır imamı' olan A.K.'nin Balıkesir'de yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

  • DHA
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Yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün 2006-2009 yılları arasında 'Iğdır İl İmamı -Sorumlusu' olduğu tespit edilen A.K., geçen 13 Ocak günü Balıkesir'de yakalandı. Iğdır'a getirilen A.K. 26 Ocak günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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