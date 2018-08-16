FETÖ'nün ikiz kardeşleri F-16 pilotu yaptığı ortaya çıktı

FETÖ, küçük yaşta ailelerinden kopardığı 3 kardeşi yetiştirip, sınav sorularını da vererek orduya sızdırdı. İkisi ikiz olan 3 kardeş de birçok pilot adayının elendiği uçuş okulundan F-16 pilotu yapılarak mezun edildi. ByLock dahi kullanmadan kendilerini gizleyen 3 kardeşten, 15 Temmuz gecesi darbe toplantısı yaptıktan sonra 2 subayı rehin alan ağabey İbrahim Poyraz, darbe girişimi başarısız olunca tutuklandı. NATO bünyesindeki Tiger filoda görev yapan ikiz kardeşleri Yunus ve Emre Poyraz da İzmir ve Konya'daki mahrem yapı soruşturmalarında örgüt üyesi oldukları belirlenince tutuklandı.

AKTİF ROL ALDI

İhanet girişimi ardından Kasım 2016'da tutuklanan 3 kardeşten en büyüğü İbrahim Poyraz'ın (32) sınav sorularını alarak kurmay olduğu belirlendi. ByLock dahi kullanmadan kendilerini gizleyen 3 hain kardeşten yüzbaşı rütbesindeki İbrahim Poyraz'ın darbe girişiminde aktif rol aldığı, Hava Harp Akademisi'nde düzenlenen darbe toplantısına katıldığı, FETÖ üyesi olmayan 2 subayın da rehine alınması olayına karıştığı belirlendi.

İKİZ HAİNLER

İbrahim Poyraz'ın ikiz kardeşleri Yunus ve Emre Poyraz ise Balıkesir 9. Ana Jet Üssünde bulunan ve NATO bünyesindeki 192. Tiger Filo'da görev yapıyordu. Darbe girişiminden sonra da kendilerini gizleyen kardeşlerden Yunus Poyraz (29), 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına eskortluk yapması için dahi görevlendirildi. Ancak Konya'da, TSK'daki mahrem yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada örgüt üyesi olduğu belirlendi. Aynı filoda görev yapan F-16 pilotu Emre Poyraz ise İzmir'deki mahrem yapılanma soruşturma kapsamında gözaltına alınarak geçen nisanda tutuklandı. FETÖ üyesi olduğu belirlenen 3 pilot kardeş de ordudan ihraç edildi.

(Sabah)