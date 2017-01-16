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FETÖ’nün 'il ablası' tutuklandı

Giresun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 avukat ile Mersin ilinde yakalanan ‘il ablası’ tutuklandı.

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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan avukatlar Nergis Ö. ve Hakan C.., çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hakkında yakalama kararı bulunan il ablalarından olduğu öğrenilen bir kişi de Mersin’de yakalanarak Giresun’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ‘il ablası’, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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