FETÖ’nün il imamından 'Darbe duası' çıktı

FETÖ/PDY’nin sözde il imamı Mehmet D. geçtiğimiz ay Kayseri’nin Talas ilçesinde yakalanmış, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Örgütün il imamlığını yaptığı iddia edilen Mehmet D. ile ilgili Elazığ polisi ve Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı çalışmayla ayrıntılar da ortaya çıkarıldı. Zanlı Mehmet D.’nin, kullandığı tespit edilen bir tablet ve 2 telefon ele geçerken, yapılan incelemelerde malzemelerde örgütün haberleşme sistemleri “Bylock, Cocoa, Eagle” kurulu olduğu belirlendi ve bir çok dijital veriye ulaşıldı.

FETÖ lideri halkı ”Sürü” yerine koymuş

Ayrıca, sözde il imamı Mehmet D.’den ele geçirilen dijital veriler içerisinde, AK Parti hükümetini hedef alan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından gönderildiği tahmin edilen çok sayıda ses dosyası bulundu. Ses dosyasının bir bölümünde, “Öyle yalan söylerler ki halkın yüzde 40’ından 80’ine kadarını sürü gibi arkalarından sürüklerler. Sürüler bunların arkasından bu akı, karayı birbirinden tefrik edemeyecek şekilde sürüklenir giderler. Bu münafıklığı görmeyip sürüklenen insanlar da sadece sürüden ibarettir” gibi cümleler geçmesi dikkat çekti.

Bir birine benzer bir çok ses dosyasında ise hem 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hemde AK Parti hükümeti ile ilgili söylemlerle bedduaların yer aldığının tespit edildiği öğrenildi.

Darbe duası da çıktı

Örgütün il imamı Mehmet D.’den ele geçirilen dijital veriler içerisinde 5 Temmuz günü gönderilen ve 15 Temmuz gecesine kadar okunması istenilen hükümeti ve destekleyenleri hedef alan bir beddua da çıktı. “Allah eşrardan müminleri muhafaza eylesin” isimli duada, FETÖ’cülerin kendilerine karşı birleşenlere karşı güç istediği yer alırken, sonrasında ise Arapça cümlelerle devam ettiği belirlendi.

Zanlı Mehmet D.’nin 15 Temmuz gecesine kadar okunması istenilen dua ile ilgili ifadesinde, “15 Temmuz’a denk gelmesi tesadüftür. Zaman zaman böyle dualar yaparız, onlardan biridir” dediği öğrenildi.

Kendisinin örgütün il imamı olmadığını iddia eden zanlı Mehmet D.’nin, Bank Asya’daki günlük para trafiğini de kontrol ettiği tespit edildi.

Daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir çok şüpheli de, örgütün il imamının Mehmet D. olduğunu teyit ettiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.