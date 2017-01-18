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FETÖ'nün 'ilahiyat imamı' yakalandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Ağrı, Bayburt ve Trabzon'daki ilahiyat fakülteleri öğretim görevlileri sorumlusu olduğu belirlenen öğretmen yakalandı.

  • NİĞDE (AA)
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Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ilahiyat imamı" olduğu belirlenen öğretmen gözaltına alındı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Ağrı, Bayburt ve Trabzon'da ilahiyat fakülteleri öğretim görevlilerinden sorumlu 28 yaşındaki A.Y'yi, Niğde'deki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, geçen yıl mart ayında Niğde'ye din kültürü öğretmeni olarak tayin edildiği, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açığa alındığı öğrenildi.

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