FETÖ'nün imamları perşembeleri ankesörlü telefonu elinden düşürmemiş

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarının kripto askerleri 15 günde bir perşembe günleri arayıp talimat verdiği tespit edildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması yapılanması deşifre edildi. Soruşturma çerçevesinde bugüne dek yaklaşık 100 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli askerlerden birçoğunun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "itirafçı" olduğu ve adli kontrol şartları uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

İtirafçılar, ifadeleriyle FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması hakkında önemli bilgiler aktarırken bu kapsamda soruşturma da genişleyerek sürüyor.

Alınan ifadelerle devam eden soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının detayları da ortaya çıkıyor. Terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasındaki "imamlar"ın genelde öğretmenlerden seçildiği belirlendi.

Örgütün mahrem imamının ankesörlü telefon ile her hafta veya 15 günde bir "perşembe" günleri aynı saatte, görevdeki uzman çavuş ve astsubayları cep telefonundan ayrı ayrı arayarak görüştüğü ve talimatlar verdiği tespit edildi. Aranan kişilerin ise birbirinden habersiz oldukları belirlendi.

FETÖ'nün imamının uzman çavuş ve astsubayları aradıktan sonra yine ankesörlü telefon ile perşembe günleri aynı saatte teğmen ve üsteğmenleri arayarak buluşma yerini söylediği saptandı.

Birbirinden habersiz kripto askerlerle ayrı ayrı buluşan mahrem imamın, örgüt üyelerine talimatları aktardığı deşifre edildi.