FETÖ'nün İstanbul'daki cezaevi yapılanması davasında 3. duruşma tamamlandı

FETÖ/PDY’nin İstanbul’daki cezaevi yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında ByLock kullananların da bulunduğu 47’si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması sona erdi.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında yapılan binadaki 3 No’lu salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada sanıkların savunmaları tamamlandı.

Duruşmada görüşü sorulan duruşma savcısı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ayhan, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen tutuklu sanıklar Zekeriya Süer, Hasan Topaloğlu, Şaban Kurt, Murat Küçük, İsmet Sayhanoğlu ve Emrah Öztürk'ün mahkemede verdiği ifadelerin, Emniyet Genel Müdürlüğüne yollanarak etkin pişmanlık yasasına göre değerlendirme yapılıp rapor gönderilmesini talep etti.

Ayhan, tutuklu tüm sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi de istedi.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Mustafa Gökmen’in tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmanın 6-7-8 Haziran tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdı.